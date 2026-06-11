爆速5分で食卓に！あと一品に覚えておきたい「きゅうりの浅漬け」

今回は、カットしたきゅうりを調味液につけて5分で完成する浅漬けレシピを4つご紹介します。定番の味からピリ辛、にんにくがきいたもの、塩麹味まで、お好みの味を見つけてみてください。

▼ シンプルな甘酢漬け

酢や砂糖、しょうゆなどを混ぜたものにきゅうりを漬け込めばできあがり。酢を加えることで酸味がプラスされて、さっぱり食べられます。



▼ にんにく入り！スタミナ漬け

ごま油、塩、にんにく、ごまなどで味つけしたスタミナ漬けもおすすめ。浅漬けなのにごはんが進む味わいに。一度食べたらハマってしまうかも!?



▼ おつまみにもなるピリ辛塩麹漬け

ピリ辛味はお酒にもマッチします。塩麹に一味唐辛子やラー油を合わせることで、うまみと辛みでおいしい浅漬けに。



▼ 定番のしょうゆ漬け

しょうゆ漬けは何度も作りたくなる安定の味です。お好みでしょうがやごまなどを加えてアレンジするのもおすすめです。







きゅうりの浅漬けレシピを4つご紹介しました。どれも家にある調味料であっという間に作れます。この時期の献立の参考にしてみてください。

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