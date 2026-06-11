

ライトアップされたヘルシンキの中心部=2026年3月18日、朝日新聞社

世界の人々の「どれだけ幸せか」を比べた最新のランキングで、日本は順位を下げ、G7の中でも最下位となった。経済規模の大きさだけでは幸福度は決まらず、社会とのつながりや選択の自由などが重要だとされる。特に若者の幸福度とソーシャルメディアの関係も注目されている。

この記事は、朝日新聞SDGs ACTION! で2026年3月22日に配信された記事を再構成してお届けします。本編はこちらから

ざっくり要点

1. 日本は前年より後退し61位。G7で最下位に

2. 幸福度は6つの要因で分析される

3. 「自由」「寛容さ」が低い傾向

4. SNSの使いすぎが若者の幸福度に影響

もっと知りたい

1, ランキングの仕組み

「世界幸福度報告書」は、各国で約1000人に生活満足度を0〜10で尋ね、その平均をもとに順位をつける調査です。最新の2026年版は2023〜2025年の平均を用いて算出され、日本は61位で前年より順位を下げました。1位はフィンランドで9年連続、北欧諸国が上位に並ぶ一方、日本はG7の中で最下位でした。この調査は単なる経済規模ではなく、人々の主観的な満足度に基づくため、各国の社会環境や価値観の違いが結果に表れます。

2, GDPや健康寿命など６要因

報告書では、幸福度の違いを説明する要因として「社会的な支え」「GDP」「健康寿命」「人生の選択の自由」「寛容さ」「腐敗の少なさ」の6項目を用います。日本は健康寿命が世界2位と高く、GDPや腐敗の少なさも比較的上位ですが、「選択の自由」と「寛容さ」がそれぞれ85位と122位と低く、総合順位を押し下げました。これらの要因で幸福度の4分の3以上が説明できるとされており、社会制度や文化が大きく影響していることがわかります。

3, 日本の寄付文化の弱さ

日本は過去に40位台でしたが、近年は下落傾向が続いています。今回の結果からは、経済的に豊かでも幸福度が高いとは限らないことが示されています。特に「寛容さ」の評価には寄付の有無が影響するため、寄付文化が十分に広がっていないことが背景の一つと考えられています。社会的な支えも中位にとどまり、他者とのつながりや支援のあり方が課題として浮かび上がっています。

4, SNSは時間と使い方に注意？

報告書は、若者の幸福度とソーシャルメディアの関係にも注目しています。英語圏では若者の幸福度低下が目立ち、これはSNSの過度な利用が一因とされています。データでは、1日7時間以上利用する15歳は、1時間未満の人より幸福度が低くなりました。一方、交流を促すタイプのSNSは幸福度と正の関係もみられるなど、使い方による違いも指摘されています。各国で利用規制の動きもあり、社会的関心が高まっているテーマとなっています。

ちょっと深掘り

日本の結果は「GDPが高ければ幸せ」という単純な図式が成り立たないことを示しています。報告書では、特に「自分の意思で人生を選べている感覚」や「不正のない社会」が幸福に重要と指摘されています。個人の自由や社会の公平性が満たされて初めて、生活の満足度が高まるという見方が強まっています。

朝日新聞SDGs ACTION!

国別の幸福度ランキングのトップはフィンランド。

【世界幸福度ランキング】日本の幸福度、2026年は61位に後退 トップはフィンランド

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