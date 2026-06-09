ReoNa、TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』OP主題歌を担当！「“きみ死ぬ”の一部としてあなたの心に届きますように」

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ReoNaの新曲「Amore」が、7月7日よりAT-X、TOKYO MX、WOWOW他にて放送開始となるTVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』のオープニング主題歌に決定。

あわせて、同楽曲を表題曲としたReoNaの12枚目のシングル「Amore」が、7月22日に発売されることが発表され、6月9日よりCDの予約受付もスタート。リリースイベントの情報も発表された。

■ReoNaの新アーティスト写真も解禁

なお、「Amore」は、TVアニメ第1話の放送に先駆けて7月8日0時より先行配信される。Pre-add／Pre-saveキャンペーンも開始となった。本情報の解禁にあわせて、ReoNaの新アーティスト写真も公開された。

さらに、TVアニメ第2弾PVが公開され、PV内でオープニング主題歌「Amore」の音源の一部が初解禁。ぜひチェックしてみよう。

■ReoNa コメント

TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」主題歌を担当させていただきます。ReoNaです。

6年前の夏、初めてコミックスのページを開いて、そこから止まらず3巻まで読み進めたのを覚えています。

いつだって、大切なものができると、失う未来を想像してしまいます。

いつか来る終わりは避けられずとも、限りある時間を渡し、注ぎ合えることもきっと“愛情”の形のひとつだと思います。

『Amore』という楽曲には、そんな想いを重ねさせていただきました。

どうか、“きみ死ぬ”の一部としてあなたの心に届きますように。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Amore」

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Amore」

■関連リンク

CDの詳細・購入者特典・リリースイベントの詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584078

Pre-add/Pre-saveキャンペーンの詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584076

TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』 作品サイト

https://kimishinu-anime.com/

ReoNa OFFICIAL SITE

https://www.reona-reona.com/