ReoNa、TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』OP主題歌を担当！「“きみ死ぬ”の一部としてあなたの心に届きますように」
ReoNaの新曲「Amore」が、7月7日よりAT-X、TOKYO MX、WOWOW他にて放送開始となるTVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』のオープニング主題歌に決定。
あわせて、同楽曲を表題曲としたReoNaの12枚目のシングル「Amore」が、7月22日に発売されることが発表され、6月9日よりCDの予約受付もスタート。リリースイベントの情報も発表された。
■ReoNaの新アーティスト写真も解禁
なお、「Amore」は、TVアニメ第1話の放送に先駆けて7月8日0時より先行配信される。Pre-add／Pre-saveキャンペーンも開始となった。本情報の解禁にあわせて、ReoNaの新アーティスト写真も公開された。
さらに、TVアニメ第2弾PVが公開され、PV内でオープニング主題歌「Amore」の音源の一部が初解禁。ぜひチェックしてみよう。
■ReoNa コメント
TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」主題歌を担当させていただきます。ReoNaです。
6年前の夏、初めてコミックスのページを開いて、そこから止まらず3巻まで読み進めたのを覚えています。
いつだって、大切なものができると、失う未来を想像してしまいます。
いつか来る終わりは避けられずとも、限りある時間を渡し、注ぎ合えることもきっと“愛情”の形のひとつだと思います。
『Amore』という楽曲には、そんな想いを重ねさせていただきました。
どうか、“きみ死ぬ”の一部としてあなたの心に届きますように。
■リリース情報
2026.07.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Amore」
2026.07.22 ON SALE
SINGLE「Amore」
■関連リンク
CDの詳細・購入者特典・リリースイベントの詳細はこちら
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584078
Pre-add/Pre-saveキャンペーンの詳細はこちら
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584076
TVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』 作品サイト
https://kimishinu-anime.com/
ReoNa OFFICIAL SITE
https://www.reona-reona.com/