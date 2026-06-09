＜高1、初バイトでトラブル？＞「香水臭い」「うるさい」客にも上司にも、自論炸裂！【第2話まんが】
私はミハル（40代）。娘のユキナ（高校1年生）は、カフェでアルバイトをはじめて2週間になります。先ほど、アルバイト先の店長から電話がかかってきたのです。「お子さんに指導をしてほしい」とのこと。「わざわざ自宅に電話してくるなんて、いったい娘はなにをやらかしたんだ！？」と、不安な気持ちで話を聞いてみると……。私が危惧していた通りでした。ユキナは思ったことをなんでも口にする性格なので、今までも友だちや先生とトラブルになったことがあるのです。やはりバイト先でもそうなるとは……。
ユキナがカフェでアルバイトをはじめて2週間が経った頃。アルバイト先の店長からうちに電話がかかってきました。なんと……ユキナはお客さんとよくトラブルになっていて、クレームもたくさんきているというのです。
ユキナのアルバイト先の店長の話を聞いただけで、ユキナが相当お店に迷惑をかけていることがわかりました。店長や、バイトリーダーの指導も聞き入れない……ユキナは相手が目上の人でも、上司でも、お客さんでも、関係なくハッキリと意見を言ってしまっているということなのでしょう。
店長さんは「ユキナさんに、お客様からたくさんのクレームが入っている」と言うのです。
まだ、アルバイトをはじめてから2週間なのに……。
香水がきつい人に「臭い」と言い、子ども連れの母親に「うるさい」と言ったとか……。
飲食店でそんなことを言っては、客足が減ってしまうことは私にも想像できます。
今の時代は、お店側もある程度お客さんを選べる立場にあるかもしれません。
でも、店長さんが嫌がっている以上、これはユキナの勝手な判断で口出しをしているだけです。
帰ってきたら話をしないと……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
ユキナがカフェでアルバイトをはじめて2週間が経った頃。アルバイト先の店長からうちに電話がかかってきました。なんと……ユキナはお客さんとよくトラブルになっていて、クレームもたくさんきているというのです。
ユキナのアルバイト先の店長の話を聞いただけで、ユキナが相当お店に迷惑をかけていることがわかりました。店長や、バイトリーダーの指導も聞き入れない……ユキナは相手が目上の人でも、上司でも、お客さんでも、関係なくハッキリと意見を言ってしまっているということなのでしょう。
店長さんは「ユキナさんに、お客様からたくさんのクレームが入っている」と言うのです。
まだ、アルバイトをはじめてから2週間なのに……。
香水がきつい人に「臭い」と言い、子ども連れの母親に「うるさい」と言ったとか……。
飲食店でそんなことを言っては、客足が減ってしまうことは私にも想像できます。
今の時代は、お店側もある程度お客さんを選べる立場にあるかもしれません。
でも、店長さんが嫌がっている以上、これはユキナの勝手な判断で口出しをしているだけです。
帰ってきたら話をしないと……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙