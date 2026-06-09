第33回ジュノンボーイグランプリ、クリエイティブオフィスキュー新プロジェクトに所属「自分の可能性を自分で決めずに」
「第33回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、俳優として活動中の前川佑が、北海道の芸能事務所「クリエイティブオフィスキュー」が手掛ける新プロジェクト「Sainou Kaitaku Project CUEration（キュレーション）」に所属することが発表された。
【写真】同じく所属が発表されたRezonance・Reito&竹原愛奈
バイオリンとドラムのサウンドユニット「Rezonance（レゾナンス）」のドラム担当・Reito、『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』内で開催された「STARLIGHT AUDITION」グランプリの竹原愛奈も所属する。
所属にあたって前川は「地元でいろいろな人たちと触れ合い、北海道が大好きだな、やっぱり人を笑顔にしたいと純粋に思い、こうして再スタートできること、いろいろな人に助けられてるなと実感しています！応援してきてくれた方々にはもちろん、関わってくださる方々、すべての人に恩返しできるように、自分の可能性を自分で決めずに、精いっぱい皆さんに笑顔を届けられるよう頑張ります！」と、北海道からエンターテインメントを発信していくことへの意気込みを語った。
独創的なスタイルで国内外から注目を集め、SNS総フォロワー数100万人を超える「Rezonance」のReitoは「今まで以上に多くのことに挑戦し、唯一無二の表現者として成長していきます。みんなに応援してよかったと思ってもらえる存在を目指して頑張ります!!よろしくお願いします！」と、活動の軸である音楽のほか、タレントやモデル、俳優業など、さまざまな活動への意欲をみせた。
現役高校生でモデル未経験ながら、『SAPPORO COLLECTION』のランウェイ出演をつかみ取った竹原は「（中略）初めてランウェイを歩き、感動と楽しさを強く実感しました。これから、雑誌モデル、ブランドモデルを務めさせていただくことを一番の目標に、タレントとしてのお仕事など、さまざまなことに挑戦していきたいと思っています。そして、地元北海道を大切にしている先輩たちと一緒にお仕事ができることが何より楽しみです。夢を実現するために何事も努力し諦めず、たくさんの方に知っていただけるように頑張ります」と、オフィスキューイズムでもあるマルチな活動への挑戦を表明した。
「Sainou Kaitaku Project CUEration」は、ジャンルレスな新しい才能と魅力を開拓・集約し、北海道から全国へ提案・紹介・共有していく次世代のエンターテインメントプロジェクト。同社の現体制と並行して、北海道内外に散らばりながらも光る星をつなげていくプラットフォームとなることを目指している。
【写真】同じく所属が発表されたRezonance・Reito&竹原愛奈
バイオリンとドラムのサウンドユニット「Rezonance（レゾナンス）」のドラム担当・Reito、『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』内で開催された「STARLIGHT AUDITION」グランプリの竹原愛奈も所属する。
独創的なスタイルで国内外から注目を集め、SNS総フォロワー数100万人を超える「Rezonance」のReitoは「今まで以上に多くのことに挑戦し、唯一無二の表現者として成長していきます。みんなに応援してよかったと思ってもらえる存在を目指して頑張ります!!よろしくお願いします！」と、活動の軸である音楽のほか、タレントやモデル、俳優業など、さまざまな活動への意欲をみせた。
現役高校生でモデル未経験ながら、『SAPPORO COLLECTION』のランウェイ出演をつかみ取った竹原は「（中略）初めてランウェイを歩き、感動と楽しさを強く実感しました。これから、雑誌モデル、ブランドモデルを務めさせていただくことを一番の目標に、タレントとしてのお仕事など、さまざまなことに挑戦していきたいと思っています。そして、地元北海道を大切にしている先輩たちと一緒にお仕事ができることが何より楽しみです。夢を実現するために何事も努力し諦めず、たくさんの方に知っていただけるように頑張ります」と、オフィスキューイズムでもあるマルチな活動への挑戦を表明した。
「Sainou Kaitaku Project CUEration」は、ジャンルレスな新しい才能と魅力を開拓・集約し、北海道から全国へ提案・紹介・共有していく次世代のエンターテインメントプロジェクト。同社の現体制と並行して、北海道内外に散らばりながらも光る星をつなげていくプラットフォームとなることを目指している。