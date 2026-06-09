CUTIE STREET、“韓国バズ”の舞台裏 “かわいいだけじゃだめですか？”を日本語で貫いた理由【インタビュー前編】
アイドルグループ・CUTIE STREETが7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催された『2026 Weverse Con Festival』内の「Weverse Park Day」に出演。それに合わせ、Weverse Japan代表のムン・ジス氏と、アソビシステム代表取締役の中川悠介氏が同日、ソウル市内で合同インタビューに応じた。CUTIE STREETが、韓国でバズった理由について、語った。
【ライブ写真】ソウル野外ステージに登場したCUTIE STREET
CUTIE STREETは今年3月、韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演し、大きな話題を呼んだ。「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンは現地チャートにランクイン。さらに、7月に韓国で開催される単独ライブ『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』の2日間公演チケットは即完売となった。
今月5日には韓国の音楽番組『MUSIC BANK』（KBS）で「ぷりきゅきゅ」の韓国語バージョンを披露し、注目を集めた。7日の『2026 Weverse Con Festival』では、CUTIE STREETが登場すると会場のあちこちから「かわいい」という声が上がった。公式グッズやうちわを持ったファンの姿も見られた一方、他アーティストを目当てに訪れた観客もステージに見入り、「かわいいだけじゃだめですか？」のサビでは大きな歓声が上がっていた。
韓国で人気が急拡大しているCUTIE STREET。その魅力について中川氏は、「日本の“かわいい”カルチャーを追求して作っているグループ」と定義したうえで、「韓国で受けているのも、日本が生み出してきたカルチャーそのものなのではないかと思っています」と分析する。
特に注目されるのが、韓国語バージョンでも「かわいいだけじゃだめですか？」「ぷりきゅきゅ」といった楽曲の核となるフレーズを日本語のまま残している点だ。中川氏は「“かわいい”カルチャーという意味で統一していきたい」と、その意図を説明した。
“かわいいカルチャー”がここまでのバズを生み出した背景には、反響を素早く形にしたスピード感もあった。中川氏は「韓国語バージョンで歌番組に出演した際の反響が非常に良かったので、楽曲のリリースからMV制作までを最短スケジュールで進めました」と振り返る。
その一方で、韓国語バージョンのMV制作では大きな議論もあったという。「韓国で起きているバズだからこそ、K-POPらしいMVにした方がいいのか、それともJ-POPらしさをそのまま残すべきなのか、かなり議論を重ねました」というが、最終的にたどり着いた結論は、“日本発のかわいいカルチャーを貫く”ことだった。
「この曲の核は、日本で生まれた“かわいい”カルチャーにあります。だからMVも日本のカルチャーを大切にした形で制作しました。結果的に良い反響をいただけたので、独自のクリエイティビティーは貫いていった方がいいのだと思っています。これからも、日本で作っているものを大事にしていきたいです」と話す。
では、韓国ではどのような層に支持されているのか。CUTIE STREETの韓国活動を支えるWeverse Japanのムン氏は「3月の単独コンサートを見に行きましたが、20代前半くらいの方が多かった印象です」と語る。「会場の熱気だけを見ると、男性ファンの太い声援が目立ちます。ただ、実際には女性ファンも非常に多いんです。男女比を一概に言うことはできませんが、男女問わず幅広い年齢層から愛されているグループだと思います」と語る。
今回出演した『2026 Weverse Con Festival』でも、公式グッズを手にしたコアファンだけでなく、他グループのステージを目当てに訪れた観客からも「かわいい」という声が上がっていた。韓国での人気と知名度は着実に広がりを見せている。
パフォーマンス後の囲み取材で、佐野愛花が語った「私たちにしかない“かわいい”を世界へ広げていきたい」という言葉通り、CUTIE STREETの挑戦は韓国を起点にさらに広がりを見せそうだ。
CUTIE STREETは今年3月、韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演し、大きな話題を呼んだ。「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンは現地チャートにランクイン。さらに、7月に韓国で開催される単独ライブ『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』の2日間公演チケットは即完売となった。
今月5日には韓国の音楽番組『MUSIC BANK』（KBS）で「ぷりきゅきゅ」の韓国語バージョンを披露し、注目を集めた。7日の『2026 Weverse Con Festival』では、CUTIE STREETが登場すると会場のあちこちから「かわいい」という声が上がった。公式グッズやうちわを持ったファンの姿も見られた一方、他アーティストを目当てに訪れた観客もステージに見入り、「かわいいだけじゃだめですか？」のサビでは大きな歓声が上がっていた。
韓国で人気が急拡大しているCUTIE STREET。その魅力について中川氏は、「日本の“かわいい”カルチャーを追求して作っているグループ」と定義したうえで、「韓国で受けているのも、日本が生み出してきたカルチャーそのものなのではないかと思っています」と分析する。
特に注目されるのが、韓国語バージョンでも「かわいいだけじゃだめですか？」「ぷりきゅきゅ」といった楽曲の核となるフレーズを日本語のまま残している点だ。中川氏は「“かわいい”カルチャーという意味で統一していきたい」と、その意図を説明した。
“かわいいカルチャー”がここまでのバズを生み出した背景には、反響を素早く形にしたスピード感もあった。中川氏は「韓国語バージョンで歌番組に出演した際の反響が非常に良かったので、楽曲のリリースからMV制作までを最短スケジュールで進めました」と振り返る。
その一方で、韓国語バージョンのMV制作では大きな議論もあったという。「韓国で起きているバズだからこそ、K-POPらしいMVにした方がいいのか、それともJ-POPらしさをそのまま残すべきなのか、かなり議論を重ねました」というが、最終的にたどり着いた結論は、“日本発のかわいいカルチャーを貫く”ことだった。
「この曲の核は、日本で生まれた“かわいい”カルチャーにあります。だからMVも日本のカルチャーを大切にした形で制作しました。結果的に良い反響をいただけたので、独自のクリエイティビティーは貫いていった方がいいのだと思っています。これからも、日本で作っているものを大事にしていきたいです」と話す。
では、韓国ではどのような層に支持されているのか。CUTIE STREETの韓国活動を支えるWeverse Japanのムン氏は「3月の単独コンサートを見に行きましたが、20代前半くらいの方が多かった印象です」と語る。「会場の熱気だけを見ると、男性ファンの太い声援が目立ちます。ただ、実際には女性ファンも非常に多いんです。男女比を一概に言うことはできませんが、男女問わず幅広い年齢層から愛されているグループだと思います」と語る。
今回出演した『2026 Weverse Con Festival』でも、公式グッズを手にしたコアファンだけでなく、他グループのステージを目当てに訪れた観客からも「かわいい」という声が上がっていた。韓国での人気と知名度は着実に広がりを見せている。
パフォーマンス後の囲み取材で、佐野愛花が語った「私たちにしかない“かわいい”を世界へ広げていきたい」という言葉通り、CUTIE STREETの挑戦は韓国を起点にさらに広がりを見せそうだ。