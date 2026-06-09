郵便局で逆ギレする高齢クレーマー　残高不足なのに「なんで不足しているんだよ！！」発言に周囲も仰天

窓口業務は理不尽なクレームを最初に受けなければならない過酷な仕事だ。埼玉県の40代男性は、近所の郵便局で遭遇した信じられないクレーマーの顛末を明かしてくれた。

男性が書類を出すために郵便局に入ると、中から怒鳴り声が聞こえてきたという。見ると、80歳くらいの高齢男性が窓口の女性担当者に激しく詰め寄っていた。（文：篠原みつき）

「引き落としすればいいだろ？ 何で引き落とさないんだよ」

何をそんなに怒っているのかと耳を澄ませると、聞こえてきたのは耳を疑うようなやり取りだった。

「だからなんで現金で払う必要があるんだよ！！」「今回のお引き落としができなかったからでございます」「引き落としすればいいだろ？ 何で引き落とさないんだよ」「お口座の残高が不足されているからです」「だからなんで不足しているんだよ！！」

要するに、自分の口座が残高不足で引き落としできなかっただけなのに、「なぜ引き落とさない」「なぜ不足しているんだ」と局員に当たり散らしていたのだ。自分の口座の管理もできていない人に文句を言われるのだから、たまったものではない。

その後、事態は思わぬ方向へ展開する。

「上役の方が出てきて、しばらくすると警察の方も来られ連れていかれました」

本人もパニックになっていたのかもしれないが、窓口で怒鳴り散らしてしまってはカスハラ案件でしかない。投稿者の男性は「受付の方がかわいそうな出来事でした」と同情を寄せていた。

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