愛猫と上手に仲直りするための3つの方法

時間を置く

猫と気まずくなったら、猫から離れてしばらくそっとしておきます。猫の気持ちが自然と落ち着くのを待つのが仲直りに効果的です。時間がたって猫が落ち着いてくると、いつもの行動をするようになったり、飼い主さんに甘えに来たりするようになることがあります。

お気に入りのおやつやおもちゃを差し出す

猫の好むおやつを準備して近づいてみましょう。このとき、無理に手から食べさせようとせず、猫の近くにそっと置いてあげてください。おいしい食べ物は、警戒心を解いて仲直りをするための強い味方になってくれます。

おやつを食べない猫には、お気に入りのおもちゃを用意してあげましょう。おもちゃで遊びに誘って、猫が好きな遊びをさせてあげると、気持ちを切り替えてくれます。

ゆっくりとまばたきを見せる

猫の世界では、親しい相手に対してゆっくりとまばたきをする習性があります。愛猫と目が合ったときは、ゆっくりと目を閉じて、ゆっくりと開けてみてください。これは「敵意はありません」「気まずくならなくて大丈夫だよ」という親愛のサインになります。

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構いすぎない

猫が気まずいと感じているときに、仲直りするためにしつこく触ろうとすると、怒って攻撃されてしまう可能性があります。無理に距離を縮めようとすることで、かえって気まずい時間が長引いてしまう原因にもなります。

愛猫の様子が気になっても、じっと目を見つめたり、大きな音を出したりして刺激するのは避け、静かにそっとしておいてあげましょう。

やさしい声で話しかける

猫は人間の声のトーンを敏感に感じ取っています。高めのやさしい声で、ゆっくりと名前を呼んだり話しかけたりしてあげることで、叱られているのではないと理解でき、猫の緊張も次第に和らいでいきます。

猫に近づいて声をかける必要はありません。離れたところから時々声をかける程度にして、猫を刺激しないようにしましょう。

いつも通りにする

まずは猫を構うのをやめて、飼い主さんは家事をしたりテレビを見たりして、いつも通りにくつろぎましょう。気まずそうにしている愛猫をじっと気にかけ続けるよりも、その方が猫も早く気持ちを落ち着けることができます。

まとめ

猫との関係が気まずくなると不安になりますが、焦る必要はありません。静かに見守り、おやつや優しい接し方で少しずつ安心感を与えていけば、猫はまた自然と甘えてきてくれます。お互いの心地よい距離感を見つけながら、ゆっくりと絆を修復していきましょう。