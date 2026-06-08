◇ナ・リーグ カブス1―2ジャイアンツ（2026年6月7日 シカゴ）

カブスは7日（日本時間8日）、本拠でのジャイアンツ戦に敗れ、3カード連続負け越し、9カード連続で勝ち越しなしとなった。「6番・右翼」で出場した鈴木誠也外野手（31）は第3打席で安打を放ち、5試合連続安打を記録。4打数1安打で打率は.247となった。

初回に先制は許したが、3回に2死からの3連打で同点。2回無死一塁の場面で2番手として登板したアサドが6回1/3を内野安打1本のみで無失点と好投。以降のリリーフ陣も踏ん張ったが、打線の援護が遠く、延長10回に決勝点を奪われた。

鈴木は2回2死からの第1打席ではジャイアンツ先発・マクドナルドのスライダーを捉えることができずに三ゴロ。1―1の4回1死三塁では今度はスライダーを捉えたが、鋭いライナーは前進守備の遊撃手の正面に。得点につなげることができず、鈴木は大きく天を仰いだ。それでも1―1の6回2死からは2番手・ブルベーカーのシンカーを中前に運び、5試合連続安打をマークしたが、チームの勝利には結びつかなかった。

カブスは今季2度の10連勝をマークするも、5月16日（同17日）ホワイトソックス戦から同26日（同27日）パイレーツ戦まで10連敗を喫するなど、急激に成績を下げた。再浮上のきっかけが欲しい。