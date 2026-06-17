楽天の新監督に、ロッテ前監督の吉井理人氏（６１）が就任することが１６日、関係者への取材でわかった。成績不振で１０日から三木肇監督（４９）が休養し、塩川達也ヘッドコーチ（４３）が監督代行を務めていた。シーズン途中の外部人材の新監督就任は異例。吉井氏は１９８４年に近鉄に入団。ヤクルトやロッテ、米大リーグなどで先発、救援投手として２４年プレーした。現役引退後の２００８年から日本ハムやロッテでコーチを