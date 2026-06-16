夫がDMで女の子とやりとりしていた…これは見過ごせませんよね。娘もいるのに、他人の写真を使って女の子に近づこうとしていた夫の行動には、ドン引きです。妻がついに動き出した、その作戦がどんな展開を生むのでしょうか？>>【まんが】夫の裏アカを発見しました(ウーマンエキサイト編集部)