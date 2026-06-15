『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズが、7月10日（金）から、全国の「ちいかわらんど」店舗ほか、公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE」、「映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ」などで順次発売される。【フォト特集】ちいかわやセイレーンたちの新グッズを写真で一気にチェック！（全174枚）■おなじみキャラが大集合今回登場するのは、ちいかわたちお