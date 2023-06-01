G7サミット出席のためフランス南東部エビアンを訪れている高市首相は16日、ブラジルのルラ大統領と会談しました。両首脳は、南米5か国の関税同盟＝メルコスールと日本とのEPA＝経済連携協定締結に向けた交渉開始で合意しました。メルコスールは、ブラジルのほか、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビアが加盟している人口3億人の巨大市場です。日本としては、メルコスールとのEPA締結によって、原油や重要鉱物の調達先の