第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の大阪大会の組み合わせ抽選会が１６日、大阪市内で行われた。連合の７チームを含む１４７チームが出場。７月４日に京セラドームで開会式を１３時に行い、１５時から開幕試合を行う。順調に日程が消化されれば、決勝は同２８日に大阪シティ信用金庫スタジアムで１０時から行われる。史上初の３度目の春夏連覇がかかる大阪桐蔭は、身長１９２センチの大型左腕・川本