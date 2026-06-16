サーティワンと「キットカット」のコラボアイスケーキが誕生！2026年6月17日から数量限定で販売されるのは「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜made with KITKATⓇ〜」です。アイスとチョコのドッキングだなんて、嫌いな人はいないのでは!?家族や友達とみんなで楽しくシェアしましょっ♪【仕上げにキットカットを飾って】今回発売されるのは、2023年に好評を博したコラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム 〜͙