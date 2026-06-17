北中米Ｗ杯１次リーグで強豪オランダと激闘の末、２―２で引き分けた日本代表について、五輪レジェンドが絶賛した。ロシアメディア「メタレーティング」によると、１９６８年グルノーブル五輪から４度、バイアスロンで金メダルを獲得したアレクサンドル・チホノフ氏は、日本代表とオランダの一戦を観戦し、感想を同メディアに述べた。「日本代表を応援していた。オランダ代表の監督はクーマンだよね？日本人は身長が頭半分ほ