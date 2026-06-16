◇交流戦西武1−0阪神（2026年6月16日甲子園）西武は阪神に1−0で勝ち、交流戦初優勝を決めた。5回に桑原将志外野手（32）の適時中前打で先制し、この1点を守り切った。西口文也監督（53）は就任2年目で監督初タイトルを手にした。引き分け以上で交流戦初優勝が決まる一戦。5回先頭の西川が中前打で出塁すると、武内が犠打を決めて1死二塁のチャンスをつくった。続く桑原は阪神・才木の初球をはじき返し、先制の適時中前