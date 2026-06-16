政府は、官民投資の重点対象と位置づけるＡＩ（人工知能）や宇宙など「戦略１７分野」の人材育成を強化するため、省庁横断の連絡会議を新設する。１６日午後に初会合を開き、尾崎正直官房副長官がリスキリング（学び直し）支援などの加速を指示する見通しだ。夏の概算要求で関連予算の確保を目指す。連絡会議では、ＡＩ・半導体や量子、航空・宇宙、造船など１７分野で求められる人材の数、具体的なスキルを明確化し、育成のた