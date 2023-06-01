【「ゼンレスゾーンゼロ」Steam版】 6月17日 配信 基本プレイ無料（アイテム課金制） HoYoverseは、アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」のSteam版を本日6月17日に配信する。基本プレイ無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。 本作は、「崩壊3rd」や「原神」、「崩壊:スターレイル」などを手掛けるHoYoverseの新作アクションRPG。2024年には、プレイステ&