オランダ戦で左膝付近を痛めて負傷交代したＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝は、リカバリー組を除く公開された冒頭約３０分の練習で姿がなかった。日本協会関係者によると、この日病院で検査を受けたという。「診断結果はまだ」と説明した。主将の板倉は「昨日よりも今日の方が膝の状態が落ち着いているという話をした。まだ僕もどんな感じか分からないですけど、軽傷でいてほしいと思います。普通に歩いていまし