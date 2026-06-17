楽天は前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が新監督として就任する。近日中に正式発表される見通し。三木肇監督（４９）の休養発表から約１週間で、外部から招へいすることになった。チームはこの日、全体練習を行った後、１７日の阪神戦（甲子園）に向けて移動した。新指揮官によって生まれる変化を楽天担当の宮内孝太記者が「占う」―。チーム状況が好転する可能性がある。電撃的な新監督招へいには球団の本気度と吉井氏への期