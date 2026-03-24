日本通信は、同社の通信サービス「日本通信SIM」の申込などで利用できる「日本通信アプリ」で、FPoSに対応した新バージョンを6月10日から提供開始する。 FPoS対応版では、一度マイナンバーカードで本人確認を行えば、その後のログインや回線追加時の認証が大幅に簡略化される。 スマートフォンの安全な領域で生成された秘密鍵と認定認証局が発行する電子証明書を組み合わせることで