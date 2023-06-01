◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）阪神は西武戦（甲子園）に0―1で敗れ、4月1日以来の3位に転落した。3試合ぶりに先発復帰したドラフト1位・立石正広内野手（22）が、7回1死一、三塁で見逃し三振に倒れるなどプロ初の4打席連続三振。試合中と、試合後のファンへのあいさつでは涙で目を潤ませるシーンもあった。16打席連続無安打で、試合後に2軍降格が決まった。チームは今季の交流戦12敗目で、18試合制となった