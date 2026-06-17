「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）阪神が完封負けを喫してリーグ３位に転落した。西武相手に同一カード３連敗で交流戦はこれで５勝１２敗。１８試合制が導入された１５年以降球団ワースト記録となった。先発の才木は五回に桑原に中前への先制適時打を許したが、６回６安打１失点６三振と力投。打線は１番に熊谷を起用、ドラフト１位・立石（創価大）が３試合ぶりスタメン出場するなど組み替えて臨んだが、あと１本が出