夏は汗や皮脂によるメイク崩れが気になる一方で、エアコンによる乾燥も気になる季節。そんな夏特有の肌悩みに寄り添う限定アイテムとして、『エクセル』から朝用スキンケアUVクリーム「デイスキンコンフォート ハイドレーティング」が登場しました。ひんやりとした心地よい使用感とたっぷりのうるおいで、メイク前の肌を快適に整える注目の新作。毎朝のスキンケア時間を爽やかに変えてくれる限定アイテムの魅力