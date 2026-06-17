オランダ戦で引き分けたサッカー日本代表【写真：ロイター】THE ANSWER

日本代表がオランダ戦で仰天した行動 海外にない習慣が世界中で注目

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間14日のW杯・オランダ戦の後、日本サポーターがスタンドを清掃した
  • 米識者は、フィールドになだれ込んだり相手チームを挑発したりする代わりに
  • 袋を手にゴミを拾い始めた日本のファンに、称賛の声をあげていた
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