激闘と呼ぶに相応しかったオランダ戦。なぜ日本は２度リードされながらも最終的に追いつけたのか。その一因に挙げられるのが、チームの強固な“団結力”だ。長友佑都は次のように証言する。「ベンチを見れば分かるんじゃないかなと。オランダのベンチと日本のベンチ、熱量も含めて違いを皆さんも感じてもらえたんじゃないかと思います。僕自身もとにかくみんなを鼓舞して、苦しいときほど声をかけようと心がけていたので、熱量を