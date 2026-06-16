◇交流戦西武1ー0阪神（2026年6月16日甲子園）西武は阪神に1−0で勝ち、歴代最高勝率・824で交流戦初優勝を決めた。5回に桑原将志外野手（32）の適時中前打で先制し、この1点を守り切った。MVP有力候補の長谷川信哉外野手（24）は4打数2安打で打率を.367に伸ばし、12球団トップに立った。気迫のヘッドスライディングだった。8回1死、ショートへの高いバウンドの打球を放つと、一塁に全力疾走。「1の1じゃないと届かない