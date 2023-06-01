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【AZ-16 ライガーゼロイエーガー】 12月下旬 発売予定 価格：15,400円（税込） タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK（ティースパーク）」は、ムービングキット「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」を12月下旬に発売する。価格は15,400円（税込）。 AZ-16 ライガーゼロイ