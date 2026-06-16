シャープは6月16日、スマートフォンのフラッグシップモデル「AQUOS R11」を発表した。日本および台湾で7月9日以降に順次発売される。 国内ではNTTドコモとソフトバンクから通信事業者向けモデルが販売されるほか、オープンマーケット向けのSIMフリーモデル「AQUOS R11 SH-M35」も展開される。 ドコモ版の価格は同社オンラインストアでは16万2470円、ソフトバンク版は同じく直販で15