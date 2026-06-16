ソフトバンク・倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターが１６日、リーグ戦再開後も６人の先発ローテにこだわらず、柔軟に起用していく方針を明かした。この日はみずほペイペイドームで投手練習。交流戦を終え、リーグ再開後の初戦となる１９日の日本ハム戦（エスコン）は、大津が先発する見込みだ。交流戦では前田悠、アルメンタら若手も含めて８人で先発を回した。オスナ、松本裕、杉山と定まりつつある勝ちパター