

知英

KARAのメンバーで俳優や歌手として活動する知英が７日、都内で『知英写真集Still Me』発売記念イベント取材会に臨んだ。

【動画】沖縄で撮影したという知英の写真集。美スタイルも惜しみなく披露した

10年ぶりとなる写真集。30代を迎え「また色んな自分を見せられることが嬉しい。この10年、自分の中でも色んな変化があった」と感慨深げに語った。

写真集としては自身初となる水着姿での撮影に臨んだ。プライベートでも水着を着る機会はないといい「ちょっと恥ずかしかった」としつつも、周囲の「綺麗だよ」という言葉に背中を押され、勇気を出してポージングに臨んだ。出来栄えについては「私自身もとても満足しています」と笑顔を見せた。

撮影に向けては「水着があったのでダイエットもして、鍛えたりして体作りを頑張りました」と振り返る。

また、30代になり「肩の力を抜くこと」の大切さに気づいたと言い、メンタル面でも自然体を意識して撮影に臨んだことが、今までにない表情を引き出す鍵となったようだ。

KARAのメンバーへの報告については、撮影時の写真をヨンジに見せたところ「可愛い、綺麗」と驚かれたエピソードを披露。しかし、完成版を渡すことには「見せたいけど恥ずかしい。プレゼントするのも照れくさい」とはにかみ、「一緒の時に『見てみる？』と聞いてみたい」と笑んだ。