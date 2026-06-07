タレントの柳原可奈子さんは6月6日、自身のInstagramを更新。4月に特別支援学校小学部に入学した脳性まひの長女の“初めての授業参観”に行ったことを報告しました。（サムネイル画像出典：柳原可奈子さん公式Instagramより）

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タレントの柳原可奈子さんは6月6日、自身のInstagramを更新。脳性まひの長女の“初めての参観日”を報告しました。

【写真】柳原可奈子、長女の“初めての授業参観”

「パパさんも素敵な人ですね」

柳原さんは「長女の #特別支援学校 の初めての授業参観でした」と、5枚の写真を投稿。「朝の会から始まり、ストレッチやハンドベルをする様子を見ることができました」と長女が学校で楽しそうに過ごしている様子を報告し、「先生方が日々たくさん考え、準備してくださっていることを感じ、改めて感謝の気持ちでいっぱいになった授業参観でした」とつづっています。

さらに、「パパが前にね、『長女のことを語る上で、障がいがあるということは第4章くらいに出てくる、他にも伝えたい面白いところがたくさんあるから』と言っていて、えーっ！ と驚いたと同時にとても感動したんだけど、支援学校に通い始めてから『この子には障がいがあって、』という前置きがふっと外れる瞬間を 私も、少しだけ感じたよ」と夫が長女について語った言葉を続けました。

コメントでは「パパ、素敵」「パパさんも素敵な人ですね」「団結したご夫婦素晴らしいことです」「パパさんの言葉素敵です」「胸が熱くなりました」「可奈子さん親子は私のお手本です」「姉妹でお揃いの服かわいい」などの声が寄せられています。

「とってもとってもお姉さんに見えました」

4月9日の投稿で、長女が特別支援学校の小学部に入学したことを報告していた柳原さん。「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました」とつづり、ワンピースを着用し、入学のために準備をした真新しいバギーに乗った長女と着物姿の柳原さんとの親子ショットを披露しています。ファンからは祝福の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)