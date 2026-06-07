「パパ、素敵」柳原可奈子、脳性まひ長女の“初めての授業参観”を報告！ 夫の言葉に「胸が熱くなりました」
タレントの柳原可奈子さんは6月6日、自身のInstagramを更新。脳性まひの長女の“初めての参観日”を報告しました。
【写真】柳原可奈子、長女の“初めての授業参観”
さらに、「パパが前にね、『長女のことを語る上で、障がいがあるということは第4章くらいに出てくる、他にも伝えたい面白いところがたくさんあるから』と言っていて、えーっ！ と驚いたと同時にとても感動したんだけど、支援学校に通い始めてから『この子には障がいがあって、』という前置きがふっと外れる瞬間を 私も、少しだけ感じたよ」と夫が長女について語った言葉を続けました。
コメントでは「パパ、素敵」「パパさんも素敵な人ですね」「団結したご夫婦素晴らしいことです」「パパさんの言葉素敵です」「胸が熱くなりました」「可奈子さん親子は私のお手本です」「姉妹でお揃いの服かわいい」などの声が寄せられています。
【写真】柳原可奈子、長女の“初めての授業参観”
「パパさんも素敵な人ですね」柳原さんは「長女の #特別支援学校 の初めての授業参観でした」と、5枚の写真を投稿。「朝の会から始まり、ストレッチやハンドベルをする様子を見ることができました」と長女が学校で楽しそうに過ごしている様子を報告し、「先生方が日々たくさん考え、準備してくださっていることを感じ、改めて感謝の気持ちでいっぱいになった授業参観でした」とつづっています。
コメントでは「パパ、素敵」「パパさんも素敵な人ですね」「団結したご夫婦素晴らしいことです」「パパさんの言葉素敵です」「胸が熱くなりました」「可奈子さん親子は私のお手本です」「姉妹でお揃いの服かわいい」などの声が寄せられています。