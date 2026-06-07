LE SSERAFIM（ル セラフィム）のイントロリレーが話題となった。リーダーのCHAEWON（チェウォン＝25）が首の治療中で、本来ならチェウォンがパフォーマンスする場面を、残りのメンバーが異なる動きで穴埋めしていることが、ネット上で反響を呼んだ。

5月22日に2枚目正規アルバム「PUREFLOW pt.1」のタイトル曲「BOOMPALA」を発表した。その3日前の19日に首の痛みで、活動を一時中断し、治療に専念することになった。同曲で最も話題となった区間がチェウォンのパートだった。

瞑想（めいそう）するように座っているメンバーたちの中で、チェウォンが1人で気を使いながらリズムに乗る導入部の演技が韓国で「今年のイントロ」と呼ばれ、人気をけん引した。今は、その部分を、他のメンバーがそれぞれの方法で埋めている。序盤は、同じルート上に近かったSAKURA（サクラ）がそのまま引き継いだ。その後、他のメンバーが交代でイントロを担当し、各ステージで異なる雰囲気を生み出している。

韓国メディアのニュースエンは7日「今日は瞑想を誰が破るのか！ イントロリレーが話題」のタイトルで「チェウォンの不在を他のメンバーが異なるパフォーマンスで埋め、好評を得ている」と報じた。

実際に先月29日から31日まで、韓国の音楽番組に出演したメンバーは、ステージごとに異なるメンバーがイントロを務めた。29日にはEUNCHAE（ウンチェ＝19）、30日にはKAZUHA（カズハ＝22）、31日にはYUNJIN（ユンジン＝24）が、それぞれ異なるパフォーマンスを披露した。

同曲のイントロパフォーマンスはTikTokチャレンジとして話題を呼んでいる。これまでSEVENTEEN（セブンティーン）、ILLIT（アイリット）、aespa（エスパ）らが参加している。