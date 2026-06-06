中川翔子 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　タレントの中川翔子が4日、自身のインスタグラムを更新。次男との“親子そっくり”な2ショットを公開した。

【写真・動画】そっくりと反響続々！「遺伝したなぁ」中川翔子＆次男のそっくりな親子2ショット

　中川は「耳がでかい！のが弟くんそっくり遺伝したなぁ」と切り出し、チャーミングな特徴をしっかりと受け継いだ次男との写真をアップ。「ますます双子のふた語！が楽しそう　お互い目が合うと爆笑してる　なに話してるのかなぁ」と、双子がコミュニケーションをとる愛らしい日常を写真と動画で披露している。

　ほほ笑ましい投稿に、コメント欄には「しょこたんに似てる」「えらいイケメンくんやね〜」「癒されます」「可愛すぎる」「しょこたんそっくり」「お目目クリクリ」などの声が寄せられている。