双子の母・中川翔子「遺伝したなぁ」 次男とそっくりな親子2ショット公開「しょこたんに似てる」「えらいイケメンくんやね〜」
タレントの中川翔子が4日、自身のインスタグラムを更新。次男との“親子そっくり”な2ショットを公開した。
【写真・動画】そっくりと反響続々！「遺伝したなぁ」中川翔子＆次男のそっくりな親子2ショット
中川は「耳がでかい！のが弟くんそっくり遺伝したなぁ」と切り出し、チャーミングな特徴をしっかりと受け継いだ次男との写真をアップ。「ますます双子のふた語！が楽しそう お互い目が合うと爆笑してる なに話してるのかなぁ」と、双子がコミュニケーションをとる愛らしい日常を写真と動画で披露している。
ほほ笑ましい投稿に、コメント欄には「しょこたんに似てる」「えらいイケメンくんやね〜」「癒されます」「可愛すぎる」「しょこたんそっくり」「お目目クリクリ」などの声が寄せられている。
【写真・動画】そっくりと反響続々！「遺伝したなぁ」中川翔子＆次男のそっくりな親子2ショット
中川は「耳がでかい！のが弟くんそっくり遺伝したなぁ」と切り出し、チャーミングな特徴をしっかりと受け継いだ次男との写真をアップ。「ますます双子のふた語！が楽しそう お互い目が合うと爆笑してる なに話してるのかなぁ」と、双子がコミュニケーションをとる愛らしい日常を写真と動画で披露している。
ほほ笑ましい投稿に、コメント欄には「しょこたんに似てる」「えらいイケメンくんやね〜」「癒されます」「可愛すぎる」「しょこたんそっくり」「お目目クリクリ」などの声が寄せられている。