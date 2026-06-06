「ベスト32、16ぐらいで…」“電撃復帰”の吉田麻也、欠席続く日本代表主将・遠藤航に言及「勝ち進むって考えたら」
北中米ワールドカップに挑む日本代表は、メキシコのモンテレイで事前キャンプを張っている。
懸念されているのが遠藤航の状態だ。５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、ハーフタイムで交代。モンテレイに入ってから３日間連続で練習を欠席し、ホテルで別メニューとなっているのだ。
そんなキャプテンに言及したのが、そのアイスランド戦限定で日本代表に復帰し、この程、“サポートプレーヤー”として電撃的に再合流した吉田麻也だ。
怪我の詳細については、「状態はわからない」としつつも、こう見解を述べた。
「次の次を勝ち進むって考えたら、ワタルとかも逆にベスト32、16ぐらいで一番いい状態で、みんなが疲れてきた（タイミング）ぐらいから入ってきたら、一番活躍できるんじゃないかな。感覚的には」
仮にグループステージに間に合わなくても、逆に決勝トーナメントで奏功する可能性があると主張した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
懸念されているのが遠藤航の状態だ。５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、ハーフタイムで交代。モンテレイに入ってから３日間連続で練習を欠席し、ホテルで別メニューとなっているのだ。
そんなキャプテンに言及したのが、そのアイスランド戦限定で日本代表に復帰し、この程、“サポートプレーヤー”として電撃的に再合流した吉田麻也だ。
怪我の詳細については、「状態はわからない」としつつも、こう見解を述べた。
「次の次を勝ち進むって考えたら、ワタルとかも逆にベスト32、16ぐらいで一番いい状態で、みんなが疲れてきた（タイミング）ぐらいから入ってきたら、一番活躍できるんじゃないかな。感覚的には」
仮にグループステージに間に合わなくても、逆に決勝トーナメントで奏功する可能性があると主張した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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