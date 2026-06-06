歌手のMay J.（37）が6日、都内で開催された親子向けイベント「トムのひみつのワクワクイベント」に出演した。

トミカとクリエイターのつむぱぱ氏がコラボレーションした新ブランド「トミカとトム」の新作テレビアニメ「トミカとトム」シーズン2の放送開始を記念したイベント。アニメは7月5日からテレビ東京系の情報キッズバラエティー番組「トミプラワールド のりのりタイムズ！！」（日曜前8・30）内で放送される。May J.はこの日、会場に集まった約100人の子供連れの前でアップテンポな新オープニング主題歌「きみのたからもの」を初披露。子供達に向けて「初めて聞いたのに、一緒に乗ったり手拍子したりしてくれてうれしかったです。本当にありがとう」と笑顔がはじけた。

「ひみつの上映会」と題してシーズン2の1、2話も上映された。アニメの映像と共に主題歌がお披露目され「本当にうれしい」としみじみ。作詞作曲にも参加し「お子さんが見るので、1回聞いて覚えられるメロディーにしたいと思って作らせていただいた」と曲に込めた思いを明かした。

私生活では2歳半の長女を育てる母で、娘は「トミカとトム」に登場するくまのぬいぐるみ・トムが大好きだという。「トムの人形を持って外に出かけています」と話しながら、車好きな一面もあると明かした。「女の子なんですけど、凄く車が好きで。いろんな種類の車が（アニメに）出てくるので、それが出てくるたびにうれしそうに繰り返して見ていますね」と話した。イベントには主題歌を手がけた音楽プロデューサーの今井了介氏、トム役を務める声優のうじたまい、つむぱぱ氏も出席した。