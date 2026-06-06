自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、元女優・里紗さん夫妻が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。伸晃氏がプロポーズを振り返った。

神奈川・葉山の自宅でロケが行われ、結婚38年となる夫婦の絆をチェックするべく「プロポーズの場所は？」とのクイズが出された。

これに伸晃氏は「ああ、これは覚えている」と余裕の表情。里紗さんとそろって「高輪プリンスホテル」と回答し、見事正解した。

東京・高輪プリンスホテル（現グランドプリンスホテル高輪）内のフランス料理店で食事をしながら「私は船乗りでヨットを持っているから。ヨットってまっすぐ進まない。どっち行っちゃうか分からないけど、ついてきてくれ」とプロポーズしたと回顧。

「オシャレでしょう？」と自画自賛し、「よーし！って言って見たらOKが出たもんで」と胸を張った。

里紗さんは照れながら「いや、散々その前に指輪のサイズとか」と準備をしていることがバレバレであったとぶっちゃけ。MCの藤本美貴は「バレちゃってる」とあきれ、「品川庄司」庄司智春は「下手くそだな！」とツッコミを入れていた。

里紗さんは伸晃氏は指輪のサイズだけでなく、「どんなデザインが好き？」なども尋ねていたと明かし、「隠し事ができないから。ウキウキとなんとか真珠に取りに行くんだ〜って。あっ、そのうちくるんだろうなと」思っていたとした。

伸晃氏は「あれ、バレバレだったの？」と全く気づいていなかった様子で、里紗さんは「だって散々大騒ぎして、指輪がどうのこうのって」と苦笑い。

藤本は「可愛い〜。まっすぐなんだ」とコメントし、伸晃氏は「考えて言うんじゃなかったな」とがっかりした。それでも里紗さんはプロポーズされたことについては「やっぱりそれはうれしいですよね」としみじみと話した。