熱帯低気圧から変わる低気圧や前線の影響で、7日(日)は九州から四国で大雨になるところがあるでしょう。九州南部・奄美地方では7日にかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。

低気圧は6日(土)は東シナ海を進み、途中熱帯低気圧に変わる可能性がありますが、7日(日)のはじめに梅雨前線上の低気圧になる見込みです。低気圧は8日(月)にかけて本州の南岸を東北東に進むでしょう。

6日(土)の雨と風の予想ですが、低気圧は先島諸島から南西諸島へと進み、周辺では発達した雨雲がかかるでしょう。一方、日本海の北を進む低気圧の影響で、北海道では一部で雨雲がかかりそうです。

7日(日)には、九州へと進む見込みです。南か暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部や四国では大雨になるところもあるでしょう。

7日の日中は、中国地方や近畿にも雨雲がかかりそうです。

7日や8日は九州や四国で大雨になるところがあるでしょう。

【7日正午までに予想される24時間降水量（多い所）】

四国地方 120ミリ

九州南部・奄美地方 250ミリ

沖縄地方 100ミリ

【8日正午までに予想される24時間降水量（多い所）】

四国地方 200ミリ

台風6号で降水量が多かったところでは、さらに雨が降ることで土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

7日は、西日本から東日本で雨が降るでしょう。九州や四国、近畿の沿岸部では7日は大雨のところがありそうです。

九州南部・奄美地方では7日にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒してください。沖縄地方では7日にかけて、四国地方では7日と8日は、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。