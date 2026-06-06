藤本美貴「確実にクオリティ上げてます」夫・庄司智春の手料理公開「好物まで用意してくれるなんて最高」「どれもこれも美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】タレントの藤本美貴が6月5日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春の手料理を公開した。
【写真】40歳3児の母タレント「確実にクオリティ上げてます」タレント夫の手料理5皿
藤本は「イベント終わって帰ったら 夜ご飯待っててくれました」と報告。「旦那さんが夜ご飯作ってくれてた」と明かし、手料理が並んだ食卓の写真を投稿している。焼き魚や煮物、トマトとチーズのサラダ、豆腐とえのきの味噌汁に加え、彩り豊かなカルパッチョもあり、「私の大好きなカルパッチョまである！！！笑」と喜びを表現。丁寧に仕上げられた料理の数々に「確実にクオリティ上げてます！笑」と記し、「最高 ありがとう」と感謝の言葉をつづっている。
この投稿は「栄養バランスも完璧」「料理上手すぎ」「愛情たっぷりで幸せそう」「好物まで用意してくれるなんて最高」「どれもこれも美味しそう」「素敵な旦那さん」と反響を呼んでいる。
藤本は、2009年に庄司と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳3児の母タレント「確実にクオリティ上げてます」タレント夫の手料理5皿
◆藤本美貴、夫・庄司智春の手料理披露
藤本は「イベント終わって帰ったら 夜ご飯待っててくれました」と報告。「旦那さんが夜ご飯作ってくれてた」と明かし、手料理が並んだ食卓の写真を投稿している。焼き魚や煮物、トマトとチーズのサラダ、豆腐とえのきの味噌汁に加え、彩り豊かなカルパッチョもあり、「私の大好きなカルパッチョまである！！！笑」と喜びを表現。丁寧に仕上げられた料理の数々に「確実にクオリティ上げてます！笑」と記し、「最高 ありがとう」と感謝の言葉をつづっている。
◆藤本美貴の投稿に「好物まで用意してくれるなんて最高」と反響
この投稿は「栄養バランスも完璧」「料理上手すぎ」「愛情たっぷりで幸せそう」「好物まで用意してくれるなんて最高」「どれもこれも美味しそう」「素敵な旦那さん」と反響を呼んでいる。
藤本は、2009年に庄司と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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