藤本美貴「確実にクオリティ上げてます」夫・庄司智春の手料理公開「好物まで用意してくれるなんて最高」「どれもこれも美味しそう」と反響

藤本美貴「確実にクオリティ上げてます」夫・庄司智春の手料理公開「好物まで用意してくれるなんて最高」「どれもこれも美味しそう」と反響