IVEユジン、ショーパンからスラリ美脚「異次元のスタイル」「脚が長すぎる」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/06/06】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が6月4日、自身のInstagramを更新。中国・上海でのショットを披露した。
【写真】K-POP人気アイドル「脚が長すぎる」ショーパン姿
ユジンは「Shanghai」とつづり、中国・上海でのショットを公開。ショートパンツにショート丈のブーツを合わせたコーディネートで1人がけのソファーに座っており、スラリとした脚が際立っている。
また、グレーのノースリーブのトップスにデニムパンツを合わせた姿も投稿している。
この投稿にファンからは「異次元のスタイル」「脚が長すぎる」「カジュアルなのに品がある」「圧倒的なスターオーラ」「カッコ良いコーデ」「いつ見ても可愛い」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP人気アイドル「脚が長すぎる」ショーパン姿
◆ユジン、ショートパンツショット公開
ユジンは「Shanghai」とつづり、中国・上海でのショットを公開。ショートパンツにショート丈のブーツを合わせたコーディネートで1人がけのソファーに座っており、スラリとした脚が際立っている。
また、グレーのノースリーブのトップスにデニムパンツを合わせた姿も投稿している。
◆ユジンの投稿が話題
この投稿にファンからは「異次元のスタイル」「脚が長すぎる」「カジュアルなのに品がある」「圧倒的なスターオーラ」「カッコ良いコーデ」「いつ見ても可愛い」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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