あやなん（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/06】YouTuberのあやなんが6月5日、自身のTikTokを更新。エフェクトをかけて金髪になった姿を公開した。

【写真】元夫婦YouTuber「ギャル感可愛い」“金髪”加工ショット

◆あやなん、エフェクトで金髪に


あやなんは「金髪にしました」とコメント。肩までの暗めのブラウンのミディアムヘアを、エフェクトで金髪に変えた自撮り動画を公開した。

◆あやなんの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「本当にしたのかと思ってびっくり」「金髪も似合ってる」「ギャル感可愛い」「本当に金髪にしてみてほしい」「透明感がすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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