あやなん、“金髪”加工ショットに反響「似合ってる」「ギャル感可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/06】YouTuberのあやなんが6月5日、自身のTikTokを更新。エフェクトをかけて金髪になった姿を公開した。
【写真】元夫婦YouTuber「ギャル感可愛い」“金髪”加工ショット
あやなんは「金髪にしました」とコメント。肩までの暗めのブラウンのミディアムヘアを、エフェクトで金髪に変えた自撮り動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「本当にしたのかと思ってびっくり」「金髪も似合ってる」「ギャル感可愛い」「本当に金髪にしてみてほしい」「透明感がすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元夫婦YouTuber「ギャル感可愛い」“金髪”加工ショット
◆あやなん、エフェクトで金髪に
あやなんは「金髪にしました」とコメント。肩までの暗めのブラウンのミディアムヘアを、エフェクトで金髪に変えた自撮り動画を公開した。
◆あやなんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本当にしたのかと思ってびっくり」「金髪も似合ってる」「ギャル感可愛い」「本当に金髪にしてみてほしい」「透明感がすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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