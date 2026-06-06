「凄く若返ってますね」大竹しのぶ、元乃木坂46の結婚式に参列！ 「めちゃくちゃ豪華メンバーすぎる」
俳優の大竹しのぶさんは6月4日、自身のInstagramを更新。豪華な芸能人の集合ショットを公開しました。
【写真】豪華メンバー大集合
2枚目が芸能人たちの集合ショットで、高橋英樹さんや渡辺えりさん、薬丸裕英さん、松本伊代さん、アンミカさん、南果歩さん、笹野高史さんなど、数多くの豪華なメンバーが写っています。また大竹さんは「最後の場面でお母様の三田寛子さん、というか、あっちゃんが、泣いていて私も泣きそうになりました」とも明かしました。
コメントでは「大竹さん 凄く若返ってますね」「幸せな席だからでしょうか、益々しのぶさんが若返ってらっしゃる気がします」「素敵 ヘアスタイルとっても似合ってますねぇ」「めちゃくちゃ豪華メンバーすぎる 志穂美悦子さんもいてびっくりです」「皆さんいい顔をしていますね」「笹さん、由伸君だ！」「ご来賓も豪華絢爛ですね」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】豪華メンバー大集合
「ご来賓も豪華絢爛ですね」大竹さんは「中村橋之助さんと、能條愛未さんの結婚式にお招きを受け行ってきました。まだ橋之助さん、（国生くん）が、小さい時から知っているのでいつの間にこんなに立派になったのかぁと感慨深いものがありました」とつづり、5枚の写真を投稿。歌舞伎俳優の中村橋之助さんと、元乃木坂46で俳優の能條愛未さんの結婚式の様子です。
コメントでは「大竹さん 凄く若返ってますね」「幸せな席だからでしょうか、益々しのぶさんが若返ってらっしゃる気がします」「素敵 ヘアスタイルとっても似合ってますねぇ」「めちゃくちゃ豪華メンバーすぎる 志穂美悦子さんもいてびっくりです」「皆さんいい顔をしていますね」「笹さん、由伸君だ！」「ご来賓も豪華絢爛ですね」などの声が寄せられました。
2025年11月に結婚発表2025年11月10日、橋之助さんと能條さんはそれぞれのInstagramで、結婚を発表。和装でのツーショットも掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)