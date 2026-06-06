

八木愛月、倉野尾成美、伊藤百花、佐藤綺星

AKB48の倉野尾成美（25） 佐藤綺星（21） 八木愛月（21） 伊藤百花（22）が５日、東京・AKB48 劇場で『AKB48 秋コンサート・コンセプト発表会』を開き、８月19日にリリースする68thシングルのタイトルおよび９月に開催する秋コンサートの詳細を発表した。

発表会のプレゼンターを務めたのは、68th シングルで務める19 期生・伊藤百花。伊藤はスーツとメガネ姿で登場し「この夏から秋にかけて、AKB48 が挑む新しい挑戦についてプレゼンテーションをさせていただきます」と挨拶。まずは最新シングルのタイトルを発表した。68thシングルのタイトルは『好き ish（すきっしゅ）』となる。

続いて、伊藤は秋コンサートについて「AKB48 ならでは、そしてAKB48 でしかできないコンサートを目指した」と説明。４月に開催した『AKB48 春コンサート2026』終演後のアンケートや、握手会で実施している目安箱、SNSに寄せられたファンの声をもとに3 つのコンセプトで構成したことを明かした。

そして発表したコンサートタイトルは『Supported by ローソンチケットAKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arena Yokohama』。会場はK アリーナ横浜。9月26日（土）・27日（日）の２日間でそれぞれコンセプトの異なる３公演を実施する。

伊藤は「この夏から秋にかけてのAKB48 を、ぜひ注目していただけたら嬉しいです」と言葉を結んだ。

秋コンサート

Supported by ローソンチケット

AKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arena Yokohama

●公演（１） 9月26日(土) 12:30開演

68thシングル発売記念︕選抜メンバーを中心とした公演

新曲「好きish」コンサート

●公演（２） 9月26日(土) 18:30開演

誰もが主役︕メンバーそれぞれの魅力輝くワンチーム公演

全員「好きish」コンサート

●公演（３） 9月27日(日) 16:00開演

推し席の応募数とメンバーのくじで運命が決まる︕参加型公演

推しが「好きish」コンサート