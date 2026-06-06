透けてインナーが…パク・ボヨン、極薄トップス姿にドキッ！“可愛いだけじゃない”大人の魅力

女優パク・ボヨンが、洗練された大人の魅力で視線を独占した。

6月5日、パク・ボヨンは自身のインスタグラムを更新し、写真集のビハインドカットを公開した。

【写真】透けてインナーが…パク・ボヨン、“極薄”トップス姿

公開された写真の中のパク・ボヨンは、持ち前の愛らしい魅力はもちろん、これまであまり見せることのなかった幻想的かつ官能的なオーラをまとい、見る者を魅了した。

透け感のあるトップスからは黒のインナーがほんのりと透け、大人の色気が漂っている。また、無造作なヘアスタイルとアンニュイな表情が相まって、成熟した魅力を字はった。

投稿を見たファンからは「可愛いだけじゃない…」「大人っぽくてステキ」「目の保養」などのコメントが寄せられている。

（写真＝パク・ボヨンInstagram）

なお、パク・ボヨンは最近、Disney+のドラマ『ゴールドランド』に出演。世界中の視聴者を魅了した。

◇パク・ボヨン プロフィール

1990年2月12日生まれ。2006年にドラマ『秘密の校庭』に出演して女優デビューし、その後2008年に主演を務めた映画『過速スキャンダル』が韓国で830万人を動員する大ヒットとなり、「国民の妹」の愛称でブレイクした。その後も映画『私のオオカミ少年』、ドラマ『ああ、私の幽霊さま』『力の強い女ト・ボンスン』と代表作を更新。抜群の演技力はもちろん、デビュー当時から現在まで続く可愛らしいビジュアルで人気を集めている。