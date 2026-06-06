「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

待望のＧ１奪取へ追い風が吹いてきた。オフトレイルは２枠３番。過去に重賞で連対した４回は、いずれも７番以内の内めの枠だっただけに、宇津助手も「外過ぎない方がいいと思っていました。気性も成長して馬込みも問題ないですから」と歓迎する。

調整も順調だ。先月２７日の１週前追い切りは、美浦から駆け付けた菅原明を背に、栗東ＣＷでこの日の一番時計となる６Ｆ７７秒５−３６秒６−１１秒８をマーク。水曜の最終リハは台風６号接近の影響で重馬場のなか、栗東坂路を馬なりで４Ｆ５４秒５−３９秒５−１２秒５。２週続けてパワフルな動きを披露した。同助手も「あの重たい馬場を馬なりで（ラスト１Ｆ）１２秒台で走れる馬は、なかなかいないですからね。状態はすごく良さそうです」と好仕上がりに胸を張る。

２４年ラジオＮＩＫＫＥＩ賞、２５年スワンＳを制して重賞２勝。昨年のマイルＣＳでも勝ったジャンタルマンタルから０秒４差の４着に健闘するなど実力は確かだが、東京では過去３回走って１２、８、１０着となぜか結果が出ていない。中京では２歳時にこうやまき賞で３着に好走しており、決して左回りが苦手というわけではないはずだ。この中間の抜群の動きから、今度こそ苦手コースを克服しても驚けない。末脚自慢が“４度目の正直”で一発を狙っている。