大分県内の約３５０万年前の地層から約３０年前に見つかっていたオオサンショウウオの化石について、絶滅した新属新種だったと京都大のチームが発表した。

発見された同県宇佐市の安心院（あじむ）地区にちなみ、「アジムオオサンショウウオ」と命名。国内にいたオオサンショウウオの絶滅種が確認されたのは初めてで、論文が国際科学誌に掲載された。

現生するオオサンショウウオは世界最大級の両生類で、アジアや北米に生息する。化石は１９９５〜９７年、地元の化石愛好家が発見。背骨の一部などの３点で、当時からオオサンショウウオの仲間と考えられていたが、詳しい分析は進んでいなかった。

チームは今回、滋賀県草津市の県立琵琶湖博物館で長年保管されていた化石を、現生種の全身骨格や、北米などで見つかっていた別種の化石と比較。幅広く発達した骨の突起が見つかるなど、すでに絶滅した新属新種であることが判明した。１８歳前後で、現生種とほぼ同じサイズの全長約１・１メートルと推定される。

見つかった地層の特徴から、湖や湿地に生息していたとみられ、その後の世界的な寒冷化に伴い、絶滅した可能性があるという。国内では現在、河川に生息する固有種のオオサンショウウオが絶滅の危機に直面。人為的に持ち込まれた外来種との交雑や河川環境の悪化が原因とされている。

チームの野田昌裕・京大総合博物館研究員は「国内で発見された化石から成果を出せてうれしい。現生種を未来に残せるよう保全の面も考えていきたい」と話した。琵琶湖博物館は近く、化石の一般公開を予定している。

北九州市立自然史・歴史博物館の江頭（えとう）幸士郎学芸員（両生類系統分類学）の話「同じ地層から温暖な地域にいるワニの化石も見つかっており、現生種とは全く異なる生態だったと考えられる。オオサンショウウオの進化を理解する上で鍵となる成果だ」