NY株式5日（NY時間15:15）（日本時間04:15）
ダウ平均　　　50829.89（-732.04　-1.42%）
ナスダック　　　25695.99（-1134.97　-4.23%）
CME日経平均先物　64245（大証終比：-2425　-3.76%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10368.05（+7.73　+0.07%）
独DAX　 24759.05（-185.90　-0.75%）
仏CAC40　 8218.24（-26.05　-0.32%）

米国債利回り
2年債　 　4.164（+0.121）
10年債　 　4.542（+0.069）
30年債　 　5.005（+0.030）
期待インフレ率　 　2.372（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.038（+0.015）
英　国　　4.903（+0.005）
カナダ　　3.472（+0.035）
豪　州　　4.908（-0.009）
日　本　　2.658（-0.002）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.24（-2.80　-3.01%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4343.90（-161.10　-3.58%）

ビットコイン（ドル）
59305.45（-4270.42　-6.72%）
（円建・参考値）
950万0140円（-684079　-6.72%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ