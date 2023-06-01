ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は７３２ドル安 シカゴ日経平均先物は６万４２４５円
NY株式5日（NY時間15:15）（日本時間04:15）
ダウ平均 50829.89（-732.04 -1.42%）
ナスダック 25695.99（-1134.97 -4.23%）
CME日経平均先物 64245（大証終比：-2425 -3.76%）
欧州株式5日終値
英FT100 10368.05（+7.73 +0.07%）
独DAX 24759.05（-185.90 -0.75%）
仏CAC40 8218.24（-26.05 -0.32%）
米国債利回り
2年債 4.164（+0.121）
10年債 4.542（+0.069）
30年債 5.005（+0.030）
期待インフレ率 2.372（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（+0.015）
英 国 4.903（+0.005）
カナダ 3.472（+0.035）
豪 州 4.908（-0.009）
日 本 2.658（-0.002）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.24（-2.80 -3.01%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4343.90（-161.10 -3.58%）
ビットコイン（ドル）
59305.45（-4270.42 -6.72%）
（円建・参考値）
950万0140円（-684079 -6.72%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50829.89（-732.04 -1.42%）
ナスダック 25695.99（-1134.97 -4.23%）
CME日経平均先物 64245（大証終比：-2425 -3.76%）
欧州株式5日終値
英FT100 10368.05（+7.73 +0.07%）
独DAX 24759.05（-185.90 -0.75%）
仏CAC40 8218.24（-26.05 -0.32%）
米国債利回り
2年債 4.164（+0.121）
10年債 4.542（+0.069）
30年債 5.005（+0.030）
期待インフレ率 2.372（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（+0.015）
英 国 4.903（+0.005）
カナダ 3.472（+0.035）
豪 州 4.908（-0.009）
日 本 2.658（-0.002）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.24（-2.80 -3.01%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4343.90（-161.10 -3.58%）
ビットコイン（ドル）
59305.45（-4270.42 -6.72%）
（円建・参考値）
950万0140円（-684079 -6.72%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ