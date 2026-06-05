「見るだけで癒される」綾瀬はるか、雑誌の未公開写真を披露！ ジュエリー輝く上品なモデルショット
俳優の綾瀬はるかさんのスタッフが運営するInstagramアカウントは6月4日、投稿を更新。ファッション誌『ELLE Japon（エル・ジャポン）』（ハースト婦人画報社）7月号の未公開カットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】綾瀬はるか、雑誌の未公開カットを披露
3枚目はベージュのシャツ姿に、クラシカルなバングルと指輪を見せたカットです。4枚目では、黒いトップスにフェザーモチーフのピアスを合わせた姿を披露。身に着けているジュエリーは全て、フランスの高級ブランド「Boucheron（ブシュロン）」のもので、洗練された雰囲気です。
ファンからは「輝くジュエリーをまとった綾瀬さんお美しい」「素敵、綺麗、そして、カッコいい」「どのはるかちゃんも可愛くてとっても魅力的です」「はるかちゃん美しいです」「素敵な写真」「見るだけで癒される」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】綾瀬はるか、雑誌の未公開カットを披露
未公開のモデルショットを披露同アカウントは「【エル・ジャポン】7月号 ご覧いただけましたでしょうか？ 未公開写真と共にお写真を少し公開！ 素敵なページになっておりますのでぜひご覧ください」とつづり、4枚の写真を公開しました。1枚目は、ゴールドのネックレスとブレスレットを身につけた白いワンピース姿で、2枚目は黒いジャケットにシルバーカラーのネックレスと指輪を合わせたクールなスタイル。
ファンからは「輝くジュエリーをまとった綾瀬さんお美しい」「素敵、綺麗、そして、カッコいい」「どのはるかちゃんも可愛くてとっても魅力的です」「はるかちゃん美しいです」「素敵な写真」「見るだけで癒される」などの声が寄せられました。
「表紙解禁」同誌の公式Instagramでは、5月21日「表紙解禁」とつづり、綾瀬さんが表紙を飾る7月号のカバー画像を公開しました。コメントでは「清楚（せいそ）なんだけど、目立つかんじ」「素敵」「買います」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)