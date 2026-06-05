GENERATIONS中務裕太、挑戦したいことはボトックス メンバーがツッコミ「全国やで？」
【モデルプレス＝2026/06/05】GENERATIONS（白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、中務裕太）が5日、都内で開催された映画『GENERATIONS “6IX SENSE” LIVE IN CINEMA』プレミア先行上映舞台挨拶に出席。チャレンジしてみたいことを明かした。
【写真】LDH人気グループ、スーツ姿でメンバー集結
舞台挨拶では、ガチャで出た質問にメンバーが答える一幕があった。チャレンジできるならやってみたいことを質問された白濱は「留学してみたかったなって」と告白し「龍友くんがちょっとアメリカへ留学してたじゃないですか。いいなと思って。ちょっと俺も行ってみたい」とコメント。数原は「変わらず、みんなでマグロ釣りたい。すごいみんなが嫌な顔する（笑）。これを言うと。ちゃんと釣れる準備と、時期とか合わせて、みんなででっかいの釣りたいじゃん。それを食べたい。みんなで苦労してマグロ食べたい」と語った。
続いて片寄は「マグロにちょっと繋がっちゃうんですけど」としたうえで「寿司を握ってみたいなって」と笑顔。数原は「真面目な話さ、涼太が目の前で握ったお寿司、食べれる？」と投げかけ、白濱は「ちょっときつい（笑）」と発言。数原の「近すぎてちょっと嫌」という声を受けて、片寄は「あなたたち寿司屋で食うでしょうが！」「友達の家のお弁当扱いすんなよ（笑）」とツッコミを入れていた。佐野は「なんだろう…じゃあ、キャンプで（笑）」と答え、「頼れるメンバーが多いので」と理由を明かした。
一方の中務は「ボトックス（笑）」と会場を沸かせ、数原は「全国やで？分かってる？テレビも来てるんだよ？」とツッコミ。理由として中務は「おでこの皺がひどいんです（笑）」と弁明し「それ以外は、やりたいこと俺やってるからさあ」と笑っていた。小森は「売れたい！普通に。レギュラー欲しいです！全国の皆さん、どこかの企業の方、ぜひレギュラー含め、FMでも大丈夫です！お願いします！お仕事ください！仕事したいです！」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
本作は2025年に全国8都市14公演を駆け抜けたアリーナツアー「GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”」ららアリーナ東京ベイ公演を収録した膨大な映像から完成させた、唯一無二のライブフィルムとなっている。（modelpress編集部）
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◆GENERATIONS、チャレンジしたいことは？
舞台挨拶では、ガチャで出た質問にメンバーが答える一幕があった。チャレンジできるならやってみたいことを質問された白濱は「留学してみたかったなって」と告白し「龍友くんがちょっとアメリカへ留学してたじゃないですか。いいなと思って。ちょっと俺も行ってみたい」とコメント。数原は「変わらず、みんなでマグロ釣りたい。すごいみんなが嫌な顔する（笑）。これを言うと。ちゃんと釣れる準備と、時期とか合わせて、みんなででっかいの釣りたいじゃん。それを食べたい。みんなで苦労してマグロ食べたい」と語った。
一方の中務は「ボトックス（笑）」と会場を沸かせ、数原は「全国やで？分かってる？テレビも来てるんだよ？」とツッコミ。理由として中務は「おでこの皺がひどいんです（笑）」と弁明し「それ以外は、やりたいこと俺やってるからさあ」と笑っていた。小森は「売れたい！普通に。レギュラー欲しいです！全国の皆さん、どこかの企業の方、ぜひレギュラー含め、FMでも大丈夫です！お願いします！お仕事ください！仕事したいです！」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
◆GENERATIONS “6IX SENSE” LIVE IN CINEMA
本作は2025年に全国8都市14公演を駆け抜けたアリーナツアー「GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”」ららアリーナ東京ベイ公演を収録した膨大な映像から完成させた、唯一無二のライブフィルムとなっている。（modelpress編集部）
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